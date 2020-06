In Zusammenarbeit mit dem Alters- und Pflegezentrum Alpsteeblick untersuchte die Hochschule Luzern Faktoren für die Akzeptanz dynamischer Lichtdecken, die beispielsweise auf der Pflegestation genutzt werden. (Foto: Licht@hlsu, Reto Häfliger)

Licht ist für uns Menschen lebensnotwendig. Unsere Gesundheit ist in komplexer Weise damit verknüpft. Besonders älteren Menschen fehlt jedoch oft der Zugang zu Tageslicht. Dynamische Lichtdecken können das natürliche Licht in Gebäuden sinnvoll ergänzen.

