Mit einem ganztägigen Intensivseminar am 15. Februar 2017 beteiligt sich der

Verein Tunnel-Portal e.V. erneut an der Fachmesse elektrotechnik, die vom 15. bis

17. Februar 2017 in Dortmund stattfindet.

Vor dem Hintergrund der überarbeiteten Tunnelbeleuchtungsnorm DIN 67524-1 (2016) und

der RABT (Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln) 2016 umfasst

das Seminar sechs Impulsvorträge renommierter Experten sowie ausführliche Diskussionsund

Fragerunden. Neben der Erläuterung dieser überarbeiteten Regelwerke geht es um eine

kritische Betrachtung der Leuchtdichtetechnik, die Relevanz der Fahrbahnoberflächen auf die

Beleuchtungsplanung sowie um die Blendungsbewertung im Tunnel. Mit der Vorstellung des

in Frankreich entwickelten Messsystems »COLUROUTE« zur Messung von Fahrbahnoberflächen

hat das Seminar eine internationale Komponente. Eine Tunnelbesichtigung am

Vorabend des Seminars und ein Workshop zur Planung von Tunnelbeleuchtungsanlagen nach

aktuellen Regelwerken komplettieren das Programm.

Die Beleuchtungsplanung für Straßentunnel und Unterführungen bewegt sich zwischen

Sicherheitsaspekten auf der einen und der Forderung nach größtmöglicher Energieeffizienz

aus Umwelt- und Kostengründen auf der anderen Seite. Im Mittelpunkt der

beleuchtungstechnischen Anforderungen steht die Leuchtdichtetechnik. Eine kritische

Betrachtung der Grundlagen dieser seit 50 Jahren angewendeten Praxis ist u.a. Gegenstand

des Vortrags von Prof. Axel Stockmar, Hochschule Hannover.

Ein geringerer Energieeinsatz für die Beleuchtung lässt sich beispielsweise erreichen, wenn

die Fahrbahnoberfläche im Tunnel das Licht im Hinblick auf das gewählte Beleuchtungssystem

angemessen reflektiert. Dazu hat die TU Dresden umfangreiche Untersuchungen

angestellt, die zuletzt im Rahmen der Oldenburger Tunneltage 2015 vorgestellt wurden.

Dipl.-Ing. Dipl.-Psych. Christoph Schulze, TU Dresden, informiert in Dortmund u.a. darüber,

welche Anforderungen es an die Reflexionseigenschaften der Fahrbahnoberflächen im Tunnel

gibt. In diesem Kontext wird auch das französische Messsystem COLUROTE vorgestellt, das

die mobile Messung von Fahrbahnoberflächen ermöglicht.

Mit dem Einzug der LED-Tunnelbeleuchtung kommt dem Thema der Blendungsbewertung im

Tunnel, das Dipl.-Ing. Matthias Niedling, TU Berlin, aufgreift, besondere Aufmerksamkeit zu.

Der Workshop zur Planung von Tunnelbeleuchtungsanlagen auf der Basis der aktuellen

Regelwerke DIN und RABT zum Abschluss des Seminars betont noch einmal die

praxisbezogenen Elemente der Veranstaltung.

Um alle aufkommenden Fragen ausführlich diskutieren zu können, ist die Teilnehmerzahl

begrenzt. Weitere Auskünfte zum Programm, den Preisen und der Anmeldemöglichkeit bietet

die Vereinswebseite: www.tunnel-portal.de.