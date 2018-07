L&T zählt zu den schönsten und bekanntesten Modehäusern Norddeutschlands und besticht immer wieder durch seinen Ideenreichtum. Jetzt hat sich das Mega-Modehaus noch einmal selbst übertroffen. Auf 5000 qm lebt und interpretiert das Unternehmen Sport in einer neuen Dimension. Mit der »Hase-Welle«, benannt nach dem Nebenfluss der Ems bei Osnabrück, ist im Actionbereich eine Surf-Anlage entstanden, die in einem Store ihresgleichen sucht. Kunden können hier in einer Stunde individuell nach Schwierigkeitsgrad surfen lernen, trainieren oder einfach Spaß haben.

Das Surfbecken ist von jeder der fünf Etagen des Hauses einsehbar und multifunktional nutzbar, etwa abgedeckt als Public Viewing-Fläche. Eine zusätzliche Attraktion ist der Fitnessclub »City Gym« auf der zweiten Etage. So wird der Shoppingkosmos zur großen Erlebnisswelt.

Dieses besondere Konzept bedarf einer besonderen Lichtlösung, schon deshalb, weil es galt, die außergewöhnliche Architektur des Sporthauses (Entwurf Prof. Moths Architekten, Hamburg) zu berücksichtigen. »Die Installation einer optisch wie technisch stimmigen und effektiven Stromschienenstruktur war ehrgeizig«, erklärt Lichtdesigner Reinhard Vedder von Vedder.Lichtmanagement. »Denn der Luftraum über dem Surfspot geht ja über alle Ebenen und verdreht sich. An sich ist es ein Sechseck, aber kein gleichschenkeliges, und das verschiebt sich dann noch über die Etagen hinweg.«

Eine Lösung bot sich mit der »Canilo«-Leuchtenfamilie von Oktalite. Dezentes Design und dabei bis zu 6000 lm stark, sorgen die schienenfähigen Aufbaurichtstrahler »Canilo« in Ergänzung mit »Canilo Plus« für ein Optimum an Lichtwirkung und Ausleuchtung von Flächen und Fashion rund um Bewegung und Outdoor. Auch im Fitnessclub überzeugt der Allrounder, denn er ermöglicht ein abwechslungsreiches Spiel von Licht und Schatten für Laufwege und Trainingsareale bei bestem Sehkomfort.

Das Lichtkonzept und seine Ausführung für das Osnabrücker L&T-Sporthaus 2018 entstand im Verbund: Entwurf und Planung stammen vom Team Reinhard Vedder, Vedder. Lichtmanagement aus München; die Oktalite Lichttechnik GmbH überzeugte in der Umsetzung durch die stringente »Canilo«-Ausstattung der Räume im Industrial Design im zweiten und dritten Obergeschoss sowie der Schaufenster im Erdgeschoss. Alle Leuchten sind DALI-fähig und bieten ein flexibles Lichtmanagement. Die dimmbaren Leuchten brauchen im Standardbetrieb weniger Energie. Das bringt einerseits eine signifikante Einsparung und gibt andererseits Raum für das emotionale Spiel mit verschiedenen Lichtstärken zwischen Rückwand und Grundausleuchtung.

»Eine weitere Besonderheit liegt im Einsatz eines individuellen LED-Chips«, erklärt Stefan Horstmann, Key Account Manager von Oktalite. »Er bietet eine besonders gute Farbwiedergabe von Produkten, Materialien und Oberflächen. Damit können wir die Warenpräsentation in diesem Premiumhaus noch besser unterstützen.«

www.oktalite.com | www.vedderlicht.com | www.l-t.de