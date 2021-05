A.A.G. Stucchi hat am 18. Mai 2021 die Eutrac GmbH zu 100 % übernommen. Eutrac ist weltweit in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Stromschienenbeleuchtungen tätig. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Europa und eine etablierte Marktführerschaft in den DACH-Märkten aufgebaut und war bisher Teil der Selux Gruppe.

Die Übernahme ist ein wesentlicher Schritt in die langfristige Geschäftsstrategie von A.A.G. Stucchi. Durch Innovation, detaillierte Aufmerksamkeit für die Kunden und Marktkenntnis will das Unternehmen Marktführer in der Stromschienenbeleuchtungsindustrie werden.

Beide Unternehmen werden unabhängig voneinander agieren und als zwei Teams arbeiten, die sich gegenseitig ergänzen. Gemeinsam soll das Wissen über den Markt und die Produktinnovation gestärkt werden. Die Kunden dürfen davon die innovativsten Lösungen erwarten, die in den Bedürfnissen der verschiedenen Märkte verwurzelt sind, in denen die Unternehmen tätig sind.

www.aagstucchi.it/de | eutrac.de