Unter Anwesenheit des Bundesministers für Arbeit und Soziales Hubertus Heil ist am 24. September 2019 im Rahmen einer Feierstunde der 100. DIN-Geprüfte Lichttechniker geehrt worden. Stellvertretend für alle bisherigen Teilnehmer wurde Andreas Ewert, Geschäftsführer der Luxeen GmbH in Hövelhof, als 100. Absolvent mit der Zertifizierungsurkunde ausgezeichnet. Der Unternehmer hatte insgesamt über 160 Stunden Lernzeit investiert und die anspruchsvolle Prüfung zum DIN-Geprüften Lichttechniker für Innen- und Außenbeleuchtung erfolgreich absolviert.

Qualifizierung wird gefördert

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lobte das hohe Engagement aller Beteiligten, der Lernenden genau wie der Lehrenden und unterstrich gleichzeitig die Verantwortung der Bundesregierung: »Mit dem Qualifizierungschancengesetz haben wir die Rahmenbedingungen für Weiterbildung deutlich verbessert. So können Unternehmen, die im Zuge der Digitalisierung vor großen strukturellen Umbrüchen und Herausforderungen stehen, mit Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit in die zielgerichtete Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren«, sagte Heil. »Ich will den eingeschlagenen Weg mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz aber noch weitergehen, damit wir Arbeit in der Transformation durch Qualifizierung noch besser sichern können.« Um die finanzielle Förderung nach dem Qualifizierungschancengesetz zu ermöglichen, ist der Lehrgang zum DIN-Geprüften Lichttechniker bereits zur Zulassung angemeldet.

DIN-geprüfter Abschluss

Erfolgreiche Absolventen der Prüfung zum DIN-Geprüften Lichttechniker für Innen- und Außenbeleuchtung erhalten ein herstellerneutrales Personen-Zertifikat von DIN CERTCO. Die Weiterbildung richtet sich an alle, die sich professionell mit Licht beschäftigen, beispielsweise Architekten, Ingenieure, Lichtplaner, Großhändler sowie Errichter und Betreiber von Beleuchtungsanlagen. Sie können das praxis- und prüfungsrelevante Fachwissen im Rahmen von Präsenzveranstaltungen und Webinaren an der Trilux Akademie und dem BFE Oldenburg erwerben – durchgeführt von erfahren Referenten mit langjähriger Praxis-Erfahrung. »Der hundertste Absolvent in drei Jahren zeigt, wie schnell sich dieser praxisbezogene Abschluss mit der vorgelagerten umfangreichen Fortbildung in der Branche etabliert hat«, freut sich Heiner Hans, Leiter der Trilux Akademie.

Die neue Ausbildungssaison beginnt im Oktober 2019. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter:

www.trilux-akademie.com/lichttechniker | www.dincertco.de/lichttechniker