Strandatmosphäre im Kunstmuseum Celle! Mit 76 Schwimmreifen in leuchtendem Pink und Neon-Gelb hat der Künstler Daniel Hausig das Foyer geflutet. Tagsüber fangen die Reifen das Sonnenlicht ein und bieten dem Auge ein ungewöhnliches »Badevergnügen«. Nachts wandelt sich das Bild, denn dann erstrahlen die aufgeschichteten Ringe von innen beleuchtet als »Leuchttürme« – so auch der Titel der farbstarken Lichtinstallation. Begleitet wird das Werk von einem Zeitraffer-Video des Himmels über einem Fjord in Norwegen. Es zeigt im Schnelldurchlauf die Licht- und Farbveränderungen, die sich in der Installation über 24 Stunden hinweg in Echtzeit beobachten lassen.

Das Verhältnis von künstlich erzeugten und künstlerisch gestalten Lichtsituationen im Vergleich zu natürlichen Lichtphänomenen ist zentrales Thema der Ausstellung »Daniel Hausig.dynamic light«. Daniel Hausig zieht darin Bilanz aus über 30 Jahren künstlerischer Forschung und Produktion. Ein Aspekt seines Schaffens ist die Auseinandersetzung mit den umwälzenden Veränderungen der Lichttechnik in den letzten drei Jahrzehnten, insbesondere der LED-Technik. Kritisch und humorvoll zugleich stellt der Künstler immer wieder aufs Neue die Frage, welche Chancen und Gefahren darin liegen, wenn immer mehr natürliches Licht durch künstliches Licht ersetzt wird. In seinen Werken ist zu erfahren, wie intensiv sich Lichtstimmungen auf unser Befinden und auf unsere Wahrnehmung auswirken. Insbesondere seine Fotoarbeiten zeigen, wie stark künstliches Licht auf vielen Ebenen die Welt verändert.

Parallel zur Ausstellung inszenieren Studierende der HBKsaar, wo Daniel Hausig als Professor lehrt, im Dachgeschoss des Hauses ein »dynamic light lab« – ein Lichtkunstlabor für alle Altersgruppen zum freien Experimentieren und Spielen mit Licht.

https://kunst.celle.de | http://www.daniel-hausig.de | https://www.hbksaar.de