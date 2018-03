Mit erweiterten und neuen Themenzonen geht vom 6. bis 9. April 2018 die HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition) an den Start. Im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) werden dann rund 1.340 Aussteller erwartet, die alles rund um die Beleuchtung privater Haushalte und gewerblicher Flächen präsentieren. Im letzten Jahr verzeichnete der Organisator der Fachmesse, das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), rund 21.000 Besucher, ein Plus von 5,8%.

Funktionsorientiert

Aufgeteilt ist die Messe in insgesamt 13 Themenzonen, von denen drei erweitert und zwei neu aufgenommen wurden. Zu den drei ersteren gehören die Residential Lighting-Zone mit Alltagsprodukten für das Zuhause, die Technical Lighting-Zone für industrielle und professionelle Beleuchtungen sowie die Urban & Architectural Lighting, die die Outdoor- und Gebäudebeleuchtung in den Mittelpunkt stellt. Erstmals dabei sind die Horticultural Lighting-Zone mit wachstumsfördernden Lampen für den privaten Einsatz und den professionellen Pflanzenanbau sowie die Automotive Lighting mit Kfz-Beleuchtungslösungen.

Erneut starkes Interesse wird die Smart Lighting & Solutions-Zone wecken, die den Trend zu smarten Lichtlösungen aufgreift und Systeme, Fernsteuerungen und Produkte präsentiert. Zu den Highlights der Messe gehört zudem die Hall of Aurora, in der führende internationale Marken ihre Neuheiten bei hochwertigen und trendigen Beleuchtungen vorstellen. Für alles von der Diode bis zum Lampenschirm und der Chandelier-Glasperle ist die Lighting Accessories-Zone die Anlaufstelle.

Smarte Beleuchtungen sind Trend

Mit dem Internet of Things (IoT) steigt die Bedeutung vielfältiger, smarter Lichtsysteme und der damit verbundenen Accessoires, um dem Nutzer eine intelligente Kontrolle des Lichts zu ermöglichen. So stellt etwa Tronico Technology Company Limited sein neues Beleuchtungsmodul-Relay vor, dass ohne Nullleiter auskommt und für unterschiedliche Belastungen ausgelegt ist, etwa für Glühlampen und dimmbare LEDs. Das System verbindet Beleuchtungsartikel komfortabel mit dem Smart Home System und bietet eine unkomplizierte Fernsteuerung.

Der LED-Trend entdeckt neben den Beleuchtungsprodukten zunehmend auch Möbel als Einsatzbereich. Moonlite Furniture Co., Ltd. bietet eine Serie von Einrichtungsgegenständen aus Edelstahl mit LEDs, darunter einen Stehspiegel und einen Kaffeetisch. Die LEDs sind dezent in die Ecken der Teile integriert und das Licht spiegelt sich angenehm in den metallischen Oberflächen der modern und pur wirkenden Teile wider.

Wieder mit dabei ist in diesem Jahr Mooni Limited. Das Unternehmen stellt den Eye Speaker vor. Das Design der Laterne erinnert an einen Augapfel, den die Nutzer überall mithinnehmen können, wo sie eine Raumbeleuchtung benötigen. Das Element ist zudem Bluetooth-Lautsprecher, der zum Erzielen von Stereoeffekten mit anderen verbunden werden kann.

Unter den während der Messe stattfindenden Seminaren und Foren ist das Asian Lighting Forum, das sich diesmal vor allem dem Thema Smart Lighting widmen wird. Weitere Veranstaltungen ermöglichen Einblicke in Märkte und Geschäftschancen sowie Informationen zu Tests, Zertifizierungen und Inspektionen.

Hongkonger Exporte 2017 im Plus

2017 erreichten die Hongkonger Exporte von Beleuchtungsprodukten ein Plus von 2,6% auf 1,25 Milliarden USD. Die führenden Exportmärkte waren die USA, China und Japan, gefolgt von Deutschland als größtem Markt innerhalb der EU. Die Importe nach Hongkong blieben mit 1,13 Milliarden USD auf dem Niveau des Vorjahres. Auch hier lag Deutschland auf dem vierten Rang nach China, den USA und Japan.

http://event.hktdc.com/fair/hklightingfairse-en |

Merken