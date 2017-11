Wer eine zukunftsfähige Beleuchtungslösung planen, errichten oder betreiben möchte, benötigt umfangreiches Fachwissen. Das vermittelt die Trilux Akademie nicht nur mit einem breit gefächerten Seminar- und Webinarprogramm, sondern nun auch mit einer Reihe von kompakten Fachartikeln auf der Website. Der neue Content-Bereich wird als fester Bestandteil der Webseite kontinuierlich ausgebaut.

Die Bandbreite der Themen reicht von nützlichen Hintergrundinformationen wie »Typenschilder lesen« über eine Anleitung zur Wirtschaftlichkeitsberechnung per Online-Effizienzrechner bis hin zu speziellem Fachwissen – etwa der Frage, wie sich die Lichtstromdegradation bei Dimmung abschätzen lässt. Die Artikel vermitteln das lichttechnische Know-how in einer einfachen und verständlichen Form mit hohem Praxisbezug. Wer noch tiefer in das jeweilige Thema einsteigen möchte, findet dazu Verweise auf weitergehende Webinare oder Seminare.

www.trilux-akademie.com/lichtwissen