Nach der erfolgreichen Premiere im Oktober 2015 findet das Fachevent ARCHITECT@WORK vom 27. bis 28. September 2017 zum zweiten Mal in der Zenith Halle in München statt. Das Ausstellungsformat richtet sich exklusiv an alle Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und weitere Planer.

Die mehr als 130 Standplätze für internationale Aussteller aus allen Bereichen der Baubranche waren im Rekordtempo vergeben. Die Fachbesucher können sich also auf eine Vielzahl von Produkt- und Systeminnovationen und ein hochkarätiges Vortrags- sowie Ausstellungsprogramm freuen.

Das Schwerpunktthema »Textil in der Architektur« wird durch eine Sonderschau von raumProbe sowie einer darauf ausgerichteten Projektausstellung von world-architects.com besonders hervorgehoben.

Für die Kuratierung des Vortragprogramms zeichnet die Design- und Architekturplattform Stylepark verantwortlich. Als Redner konnten Experten wie Javier Villar Ruiz (Kengo Kuma and Associates), Katrin Jacobs (Henn), Matthias Haber (Hild und K Architekten) und Georg Thiersch (einszu33) gewonnen werden.

Am 6. und 7. Dezember 2017 findet dann die 5. Düsseldorfer Edition der ARCHITECT@WORK statt. Mit 256 Ausstellern ist Düsseldorf eine der grössten Editionen dieses erfolgreichen Konzepts.

www.architectatwork.de