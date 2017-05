Zwei Projektbesichtigungen und eine gesellige Abendveranstaltung werden am 17. Mai 2017 in Berlin den offiziellen Startschuss für die Initiative »Gather around Light« geben. Während die Projektbesichtigungen leider bereits ausgebucht sind, gibt es noch ausreichend Plätze für die Teilnahme am geselligen Austausch ab 19:00 Uhr in der »Märchenhütte« im Monbijoupark in Berlin-Mitte.

»Gather around Light« ist eine Initiative des Berliner Lichtstammtisches, eine Gemeinschaft aus Personen, die in verschiedenen Bereichen der Lichtbranche tätig sind. Die junge Veranstaltungsreihe hat zum Ziel, den Austausch unter Lichtschaffenden zu fördern sowie eine Brücke zu benachbarten Schaffensbereichen zu schlagen. »Gather around Light« ist für alle offen und möchte zum Mitmachen einladen. So gibt es das Angebot an Interessierte, sich mit neuen Beiträgen zukünftigen »Gatherings« anzuschließen.

Rückfragen zur Initiative bitte an folgende E-Mail: gatheraroundlight@gmail.com

Die Auftaktveranstaltung zu »Gather around Light« in Berlin fungiert gleichzeitig als Warm-up für die nächste Professional Lighting Convention vom 1. bis 4. November 2017 in Paris.