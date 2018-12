Deutschland fehle der Gründergeist, meldete vor zwei Jahren ein renommiertes deutsches Nachrichtenportal, und fast nirgendwo in Europa sind Firmengründungen heute unpopulärer als in der Bundesrepublik. Dass dies einmal anders war, zeigt das Beispiel des Unternehmers Peter Kremser. Er blickt 2018 auf ein halbes Jahrhundert erfolgreiches Unternehmertum zurück und zeitgleich feiert die von ihm gegründete Marke Esylux 25-jähriges Jubiläum.

Vom Handelsvertreter zum Hersteller

Im Jahr 1968 legte Kremser den Grundstein für seine Laufbahn als erfolgreicher Unternehmer. Er gründete am Standort Hamburg-Niendorf die Peter Kremser GmbH, eine in Norddeutschland tätige Werksvertretung, die sich durch Geschick und Beharrlichkeit schon bald am Markt etablieren konnte. Nach mehreren Umzügen und räumlichen Erweiterungen wurde der Vertrieb 1986 auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet.

Im Jahr 1993 erfolgte ein umfangreicher Neubau des Firmensitzes in Ahrensburg bei Hamburg. Er gab Anlass für eine weitere Neuerung: die Gründung der Esylux GmbH. »Mit Esylux entwickelten wir uns von der Handelsvertretung zum Entwickler und Hersteller«, erinnert sich Peter Kremser. Zu jener Zeit steckte die bedarfsgesteuerte, sensorbasierte Gebäudeautomation gerade in ihren Anfängen und bestimmte von Beginn an den Erfolg des Unternehmens. Zunächst in Form von Dämmerungsschaltern und Bewegungsmeldern. Später wurde die Produktgattung der Präsenzmelder eingeführt, um auch im Innenbereich die Energieeffizienz und Lebensqualität durch eine noch intelligentere Steuerung des Kunstlichts und anderer Gewerke zu verbessern.

Start in die intelligente Innenbeleuchtung in 2015

Mit der Zeit gewann die Beleuchtung selbst eine zunehmende Bedeutung für das Unternehmen. Zunächst konzentrierte man sich auf die Entwicklung von Sicherheits- und Außenbeleuchtung und kombinierte bereits die ersten Außenbeleuchtungslösungen mit intelligenter Sensorik. Der Schritt zur Verschmelzung beider Geschäftsfelder erfolgte schließlich in 2015: Esylux entwickelte und produzierte nun erstmals intelligente Innenbeleuchtung und konnte seinen Kunden so Automations- und Lichtlösungen für alle Gebäudebereiche aus einer Hand bieten.

Anlässlich dessen wurde in Ahrensburg ein modernes Lichtlabor installiert – in enger Nachbarschaft zu den Testgeräten für die Automation. Zugleich setzte sich die LED als bevorzugtes Leuchtmittel durch. Dass sie sich neben ihrer hohen Energieeffizienz optimal zur Lichtsteuerung eignet, erlaubte Automationsspezialist Esylux, seine Kompetenz in der Elektronik bestmöglich zu nutzen. Heute reicht das Leistungsspektrum von der ganzheitlichen Automation und Beleuchtung des einzelnen Raums bis zur Vernetzung und Integration in gebäudeweite Anlagen, vom einzelnen Präsenzmelder bis zu intelligenten Lichtsystemen mit energieeffizientem biologisch wirksamem Licht durch Esylux eigene SymbiLogic Technologie.

Die intelligenten Automations- und Lichtlösungen vertreibt das Unternehmen international seit 2006 über eigene Vertriebsniederlassungen mit einem mittlerweile umfangreichen Netzwerk. Auf mehreren Kontinenten arbeitet das Unternehmen mit erfahrenen Handelspartnern zusammen und ist in Europa, Asien und Ozeanien mit zahlreichen Tochterunternehmen vertreten.

