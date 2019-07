Der Markt für Standortdienste auf Basis von Bluetooth wächst exponentiell und großflächige Geräte-Netzwerke bedienen die Nachfrage nach Lösungen zur Gebäudeautomation. Gleichzeitig verzeichnen klassische Bluetooth-Anwendungsgebiete wie Audio-Streaming und Datenübertragung weiterhin starkes Wachstum. Zu diesen Prognosen kommt das Marktforschungsunternehmen ABI Research im nun veröffentlichten Bluetooth Market Update 2019 und gibt einen Ausblick auf die Marktentwicklung von Bluetooth-Lösungen in den nächsten fünf Jahren.

Standortdienste für Navigation, Information und Objektverfolgung

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 43 % sind Standortdienste der am schnellsten wachsende Lösungsbereich von Bluetooth. Nach den Prognosen von ABI Research werden im Jahr 2023 300 Millionen Bluetooth-Tags ausgeliefert. Die Technologie ermöglicht leistungsstarke und kostengünstige Indoor-Positionierungs- und Ortungslösungen, wie Navigation, Anlagen- und Objektverfolgung. Bluetooth-basierte Standortdienste lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Näherungslösungen und Positionierungssysteme. Näherungslösungen ermöglichen Objektsuche und Point-of-Interest (PoI)-Informationslösungen. Positionierungssysteme wiederum bestimmen den physischen Standort von technischen Geräten und Artikeln im professionellen Umfeld beispielsweise in der Lagerlogistik.

Geräte-Netzwerke für intelligente Systeme

Die Mesh-Vernetzung über Bluetooth ermöglicht großflächige Geräte-Netzwerke, die Dutzende, Hunderte oder gar Tausende Geräte in Smart Cities, intelligenten Gebäuden und Fabriken auf der ganzen Welt steuern, überwachen und automatisieren. 2023 werden voraussichtlich mehr als 360 Millionen Geräte für solche großflächigen Netzwerke ausgeliefert.

Beleuchtungsanlagen stellen eine wichtige Basis, über die die Bluetooth-Mesh-Vernetzung vorangetrieben wird. Sie bieten ein natürliches Raster, über das alle Geräte im Netzwerk miteinander kommunizieren und somit innerhalb von Gebäuden die komplette Kontrolle, Überwachung und Automatisierung übernehmen können.

Lösungen für den Datentransfer

Dank der stromsparenden Datenübertragung mit Bluetooth Low Energy (LE), sind der Vernetzung von Geräten keine Grenzen gesetzt. Von Fitnesstrackern über Gesundheits- und Wellness-Produkten bis hin zu Spielzeug und Werkzeugen – Millionen neuer Bluetooth-Geräte mit stromsparender Datenübertragung ermöglichen neue Anwendungen. Die Auslieferung von Bluetooth-Lösungen zur Datenübertragung pro Jahr wird sich von 690 Millionen Devices 2018 in den kommenden fünf Jahren auf voraussichtlich 1,3 Milliarden verdoppeln. ABI Research geht davon aus, dass der Bereich Datentransfer 2023 der volumenmäßig führende Bluetooth-Anwendungsbereich sein wird – vor Audio-Streaming.

www.bluetooth.com