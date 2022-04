1990 wurde das WAGO Produktionswerk in Sondershausen gegründet; seit 1999 ist es mit seinem Logistikzentrum Dreh- und Angelpunkt für den Versand rund um den Globus. Jetzt wird WAGOs »Tor zur Welt« im Gewerbegebiet Hainleite noch einmal deutlich erweitert: 40 Millionen Euro investiert der Anbieter von Verbindungs- und Automatisierungstechnik in ein modernes Hochregallager und bekennt sich damit klar zu seinem Standort in Thüringen.

Eine Brücke verbindet den Neubau mit der bestehenden Logistik. (Quelle: WAGO)

Chief Operation Officer Yannick Weber begründet den Schritt unter anderem mit dem Team vor Ort: » Das Know-how vor Ort wird gerade in Zeiten der Digitalisierung für uns immer bedeutender und war ein wichtiges Kriterium für unsere Entscheidung, weiter in Thüringen zu investieren.«

Steffen Grimm, Bürgermeister der Stadt Sondershausen, freut sich über die Pläne des Unternehmens, denn dadurch werden nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende erhalten, es wird vor allem ein zukunftsweisendes Zeichen für WAGO, die Region, Sondershausen und die Menschen gesetzt.

Mit dem neuen Logistikzentrum erweitert WAGO seine Kapazitäten noch einmal deutlich. Auf einer Fläche von 11.000 m² entsteht an der Waldstraße, Ecke Am Bahndamm, ein modernes Hochregallager mit neuesten Technologien, einem hochautomatisierten Kommissionier- und Lagerbereich und Büroflächen für den Standort. Eine Brücke wird es mit der bestehenden Logistik verbinden. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant, die Inbetriebnahme soll zwei Jahre später erfolgen.

Das geplante neue Logistikzentrum aus der Vogelperspektive (Quelle: WAGO)

Diana Wilhelm, die als Vice President Corporate Logistics den Neubau verantwortet, sagt: »WAGO wächst stark, deshalb ist es für uns wichtig, unsere Kapazitäten zu erweitern, aber vor allem eine zukunftsfähige Logistik mit einem hohen Lieferservicegrad sicherzustellen. Damit werden wir auch der steigenden Dynamik unserer Märkte gerecht.«

Darüber hinaus spielen, wie bei allen WAGO Neubauprojekten, Energieeffizienz und Ressourcenschonung eine wichtige Rolle und Aspekte wie nachhaltige Bau- und Dämmstoffe und eine effiziente Energieversorgung sind seit Beginn des Bauvorhabens in die Planung integriert. Der Fokus des Neubaus liegt auf einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der Logistik – auch, um den Standort zukunftsfähig zu entwickeln und nachhaltig zu sichern.

www.wago.com/de