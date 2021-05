Vor 30 Jahren gestaltete der russische Architekt und Designer Mikhail Anikst den ersten Geschäftsbericht für die Zumtobel Group. Initiiert durch Jürg Zumtobel, damals CEO des Unternehmens, wird diese Tradition heute von Isabel Zumtobel in ihrer Rolle als Head of Arts & Culture der Zumtobel Group weitergeführt. Grundgedanke dieser jährlich erscheinenden Unikate ist es, die enge Verbindung des Unternehmens zu Kunst und Kultur auf Gruppenebene darzustellen.

»Flowers in the Light« von Stefan Sagmeister (Copyright: Zumtobel Group)

Der stetige Austausch sowie die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Künstlern und Designern ist seit jeher fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Zumtobel Group. So wurden über die Jahre verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Netzwerk des Unternehmens eingeladen, den Geschäftsbericht in Auseinandersetzung mit dem Thema Licht zu gestalten – losgelöst von den Corporate Design-Richtlinien der Group sowie der einzelnen Marken. Entstanden sind daraus bis dato 29 singuläre Editionen, die mittlerweile Sammlerstatus haben.

Drei Jahrzehnte: Highlight-Serie startet mit Stefan Sagmeister

Zum 30-jährigen Bestehen blickt die Zumtobel Group zusammen mit einzelnen Protagonisten nochmals auf deren Werke – eingebettet in eine Highlight-Serie bis Oktober 2021. Den Auftakt macht der in New York lebende, österreichische Grafikdesigner und Typograf Stefan Sagmeister mit einem Rückblick auf seinen im Jahre 2002 unter dem Titel »Flowers in the Light« gestalteten Geschäftsbericht. In einem Videostatement greift Stefan Sagmeister erneut seine damalige Inspiration und zentrale Idee auf. Auch spricht er darüber, wie er seine Gestaltung vor rund zwanzig Jahren heute, im Kontext der Gegenwart, sieht.

»Der Zumtobel Geschäftsbericht, das war ein Spaß, den zu gestalten, weil ich mit der Firma in Vorarlberg aufgewachsen bin und auch, weil ich ehrlich von der Qualität der Produkte überzeugt bin. Dann habe ich mich gefragt, was möglich sein wird. Was ist es für ein Objekt, das ich in verschiedenen Lichtsituationen gut darstellen kann.« Stefan Sagmeister, Gestalter des Geschäftsberichts 2001/02.

Der 30. gestaltete Geschäftsbericht der Zumtobel Group wird erstmals zur Hauptversammlung am 30. Juli 2021 aufliegen. Für diese Edition widmen sich ein Architekt und ein Fotograf dem Momentum des Lichts in der volkstümlichen Architektur.

www.zumtobelgroup.com

Alle Geschäftsberichte unter: z.lighting

Stefan Sagmeister: sagmeister.com