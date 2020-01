Vom 27. bis 30. September 2020 werden sich rund 600 Experten des Lichts auf dem 24. Europäischen Lichtkongress »LICHT2020« in Bamberg treffen. In circa 100 Fachvorträgen sollen sie sich über aktuelle Entwicklungen in Forschung, Lehre, Technik, Gestaltung und Anwendung informieren können. Die LiTG hat jetzt zur Einreichung von wissenschaftlichen oder anwendungsorientierten Vorträgen in den Bereichen »Innen- und Außenbeleuchtung«, »Licht und Architektur« sowie »Forschung, Entwicklung und Automobile« aufgefordert. Kurzfassungen sind bis 24. Februar 2020 einzureichen. Ein Online-Tool dafür findet sich unter:

www.licht2020bamberg.de/call-4-papers