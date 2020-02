Eventreports

Unter dem Motto „Connecting. Pioneering. Fascinating.“ feiert die Light + Building nicht nur ihr Jubiläum im zwanzigsten Jahr, sondern eine globale Branche im steten Aufwind.

Auf der folgenden Seite haben wir für Sie einige interessante Themen und Veranstaltungen zur Light + Building 2020 zusammengestellt:

Förderareal für junge Unternehmen

Junge Unternehmen nutzen die Light + Building als Kontaktpunkt mit internationaler Industrie, Projektplanung und -ausführung. Dafür offeriert die Light + Building zwei Gemeinschaftsstände – einmal für Licht- sowie einmal für Elektro- und Gebäudetechnik.

Hallen 6.2 und 9.0

Informationsplattform BIM

Die IT-gestützte Arbeitsmethode Building Information Modeling (BIM) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere bei der gebäudetechnischen Planung und Ausführung von Großprojekten sowie der Instandhaltung in der Betriebsphase wird BIM zunehmend eingesetzt und soll für effizientere Arbeitsabläufe, kürzere Planungs- und Bauzeiten sowie eine bessere Zusammenarbeit aller Beteiligten sorgen. Für Ingenieurbüros, Architekten, Bauunternehmen und Installateure ist der Auf- und Ausbau ihrer BIM-Kompetenz jetzt essentiell. Vor diesem Hintergrund bietet die Light + Building in Halle 9.0 eine neutrale Informationsplattform zum Thema BIM. Hier wird der BIM-Prozess entlang der Wertschöpfungskette Planen – Bauen – Betreiben dargestellt und Experten stehen für den direkten Austausch zu allen Themen zur Verfügung.

Halle 9.0 E30

BUILTWORLD Contest kürt 25 Finalisten

Die 25 innovativsten Firmen auf dem Gebiet der Bau- und Gebäudetechnik stehen fest. Die hochkarätig besetzte internationale Jury des Wettbewerbs Construction Innovation Contest hat Ende Oktober aus 50 Bewerbern diejenigen Startups und Innovationsfirmen gekürt, deren Lösungen das Potenzial haben, die Bau- und Immobilienwirtschaft zu revolutionieren. Der zweitägige Pre Pitch der Bau- und Immobilienbranche brachte 25 der ursprünglich 350 Bewerber in die nächste Wettbewerbsrunde – das Finale auf der Light + Building. Builtworld und der Partner Messe Frankfurt ermöglichen den 25 Finalisten die Teilnahme als Aussteller im Rahmen des Builtworld Innovation Forum by Light + Building 2020.

Halle 9.0 E70

Prämiertes Design

126 Unternehmen aus 24 Ländern beteiligten sich mit insgesamt 177 Produkten an dem Wettbewerb Design Plus powered by Light + Building. Eine unabhängige Fachjury bewertete Mitte Januar die Vielzahl an eingereichten Produkten aus den Bereichen Licht und Gebäudetechnik und prämierte die Sieger. Vier Pendelleuchten und ein hochwertiger Rauchmelder erhalten die begehrte Best of-Auszeichnung. Dabei hebt die Jury originelle Ideen, klare Formsprache und die Fähigkeit der Objekte hervor, eine besondere Atmosphäre im Raum zu schaffen. Den Nachwuchswettbewerb gewinnen drei innovative, vielseitig einsetzbare Leuchten-Objekte. Besonders erwähnt wird darüber hinaus eine Schalterserie aus Beton, die nicht nur spannende Kontraste ermöglicht, sondern auch ein taktiles Erlebnis schafft, das den Kriterien des Universal Design gerecht wird. Insgesamt erhalten im Rahmen des Wettbewerbs 34 innovative Produkte eine Design Plus-Auszeichnung. Alle prämierten Produkte werden während der Light + Building in der Design Plus-Sonderschau in Halle 1.2 gezeigt. Dort findet am Sonntag, 8. März um 15 Uhr auch die Preisverleihung statt.

Design Plus Sonderschau Halle 1.2, G 31/G 41

Preisverleihung 8. März, 15 Uhr

Abb.: IGNIS, Tobias Trübenbacher, Special Mention Nachwuchswettbewerb

Kreativer Nachwuchs

Junge Designerinnen und Designer präsentieren ihre Leuchten und Lichtobjekte in einem Sonderareal. Das von der Messe Frankfurt geförderte Young Design Areal bietet Newcomern die ideale Plattform mit der Industrie und dem Fachpublikum in Kontakt zu kommen und sich vorzustellen. Auf den Standflächen A51 und B50 in Halle 1.1 stellen sich insgesamt 14 junge Designerinnen und Designer aus dem In- und Ausland mit ihren Projekten vor. Sie freuen sich über den Kontakt mit der Industrie streben auch eine Zusammenarbeit an.

Young Design Halle 1.1 A51/B50

+++++Aktuelle Sicherheitshinweise zum Covid-19+++++

Für Veranstaltungen auf dem Gelände der Messe Frankfurt besteht nach aktueller Einschätzung der Behörden keine Gefährdung. Vom 7. – 11. Februar fand die Weltleitmesse Ambiente mit 4.635 Ausstellern und rund 108.000 Besuchern in Frankfurt statt. Menschen aus knapp 160 Nationen waren vertreten. Es kam zu keinen medizinischen Vorfällen im Zusammenhang mit dem Covid-19. Die aktuellen Sicherheitshinweise finden Sie hier.