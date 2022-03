FACTLIGHT PR, Presseagentur für Licht, Architektur und Gebäudetechnik, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Agenturbestehen. Die 2002 am Starnberger See gegründete und heute in der Mitte Deutschlands ansässige Presseagentur hat sich von Beginn an auf die Bereiche Licht, Lichtarchitektur und Beleuchtungstechnik konzentriert. Im Verlauf ihres Bestehens hat sie zahlreiche und sehr namhafte Leuchtenhersteller aus dem In- und Ausland betreut.

Rückblickend hat die Licht-Agentur im Laufe der Zeit für rund 50 Leuchtenhersteller gearbeitet, und nach wie vor kommen neue Kunden hinzu. »Das Erstellen von Produkt- und Projektbeiträgen, Interviews und Portraits ist eine Sache«, so Stefan Volkamer, Gründer und geschäftsführender Inhaber der Agentur. »Doch von entscheidender Bedeutung ist unsere umfangreiche Redaktionsmatrix, über die wir alle Themen und Themenschwerpunkte zum Bereich Licht, die von den relevanten Zeitschriften ausgewiesen werden, akribisch verfolgen und erfassen. Nur so können wir Beiträge punktgenau und im Interesse unserer Kunden zustellen.«

Seit 1. Januar 2022 geht FACTLIGHT einen Schritt weiter: »Den gesamten Themenkomplex Gebäudetechnik nehmen wir in unser Arbeitsfeld künftig mit auf, denn es bestehen hier viele Parallelkontakte zu den Fachzeitschriften, online-Portalen und einschlägigen Magazinen. Abgesehen davon ist dieser Bereich hochgradig interessant und eine gute und sinnvolle Ergänzung zum Licht«, meint Volkamer. »Aber das Licht ist und bleibt unser Leben.«

www.factlight.de