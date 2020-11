In der Advents- und Weihnachtszeit werden dieses Jahr rund 18,8 Milliarden Lämpchen die deutschen Haushalte erleuchten. Das sind 1,8 Milliarden Lichtlein mehr als im Vorjahr – ein neuer Rekord. Trotz vermehrtem Einsatz sparsamer LED-Technik steigt der Stromverbrauch zu Weihnachten gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 532 Millionen Kilowattstunden an. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer mittleren Stadt mit 177.000 Haushalten. Die Kosten belaufen sich auf rund 168 Millionen Euro.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse der 10. Lichtblick-Weihnachtsumfrage, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Klimaschutz-Unternehmens im Oktober 2020 unter 2.048 Befragten durchgeführt hat.

»Angesichts der Corona-Pandemie ist es für viele Menschen unklar, ob sie Weihnachten wie gewohnt feiern können. Offenbar nimmt in dieser unsicheren Situation das Bedürfnis zu, das eigene Zuhause gemütlich zu gestalten«, so Lichtblick-Unternehmenssprecher Ralph Kampwirth.

Trend zur LED-Lichterkette hält an

Dabei setzt sich der Trend zum Einsatz von sparsamen LED-Lichterketten weiter fort. Sie nutzen zwar deutlich mehr Lämpchen als herkömmliche Dekoration, verbrauchen aber deutlich weniger Strom. 80 % der Befragten setzen ganz oder überwiegend auf LED-Lichterketten, das sind 3 % mehr als im Vorjahr. Insgesamt, so das Ergebnis der Umfrage, kommen etwa 214 Millionen Lichterketten, blinkende Fensterbilder oder Leuchtbögen zum Einsatz. Das sind im Schnitt mehr als fünf pro Haushalt.

Weihnachten und Klimaschutz

Auch das Klima sollte zur Weihnachtszeit nicht außer Acht gelassen werden. Wird das festliche Licht in Haus oder Wohnung aus konventionellem Strom erzeugt, ist die CO 2 -Bilanz ernüchternd, stellt Lichtblick-Sprecher Kampwirth fest: »187.000 Tonnen CO 2 werden durch die adventliche Beleuchtung erzeugt. Das entspricht der Menge Klimagase, die mehr als neun Millionen Bäume im Jahr aufnehmen. Das ist eine unnötige Umweltbelastung. Denn durch den einfachen Umstieg auf Ökostrom kann jeder seinen Haushalt festlich und klimaneutral erleuchten.«

Mehr Menschen wünschen öffentliches Festtagslicht

Auch wenn aufgrund der Corona-Krise viele Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können: Das Interesse an der weihnachtlichen Lichterstimmung auf öffentlichen Plätzen und in Gebäuden hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen: 78 % der Befragten (2019: 76 %) gaben an, dass die stimmungsvolle Beleuchtung in Städten und Gemeinden für sie ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtszeit ist.

