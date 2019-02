Vom 6. bis zum 8. September 2019 veranstalten das Fachgebiet Lichttechnik der TU Ilmenau und die LiTG die 14. Ausgabe der Fachtagung Lux junior. Studierende und junge Absolventen aus allen Bereichen der Lichttechnik, sind eingeladen, in Vorträgen oder an Postern ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu präsentieren. Der Call for Papers endet am 31. März 2019. Nach der Tagung können die Papers in der Digitalen Bibliothek Thüringen veröffentlicht werden.

»Lux junior« bietet in zeitgemäßer Form viel Gelegenheit für Wissensgewinn und Erfahrungsaustausch. Eine Anmeldung als Teilnehmer wird in Kürze möglich sein. Gesucht werden auch erfahrene Lichttechniker, die im traditionellen Schulungsteil zu Beginn der Tagung als Lehrende mitwirken.

Ausführliche Informationen gibt es bei Cornelia Vandahl, TU Ilmenau,

E-Mail: cornelia.vandahl@tu-ilmenau.de