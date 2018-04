Der 5. März 1918 ist das Gründungsdatum des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Das heißt, der Verband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. »Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Elektroindustrie sind eng mit dem ZVEI verknüpft«, erklärt ZVEI-Präsident Michael Ziesemer. »Hatte der Verband im ersten Jahrzehnt noch rund 100 Mitglieder, sind es heute etwa 1 600.«

Das Jubiläum ist für den Verband keineswegs nur Anlass, einen Blick auf seine wechselvolle Geschichte zu werfen, sondern auch, in die Zukunft zu schauen. »Wir brauchen eine kraftvolle politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Schlüsselthemen der Zukunft«, sagt Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung. »Dazu gehören die Digitalisierung von Industrie, Gesundheitswirtschaft und Arbeitswelten, smarte Energienetze und neue Formen der Mobilität und des Wohnens.«

Am 21. Juni 2018 gipfeln die Jubiläumsaktivitäten in einer Festveranstaltung im Palais am Funkturm in Berlin. Weitere Informationen rund um das ZVEI-Jubiläum gibt es unter:

https://100-jahre.zvei.org