An der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund findet am 3. und 4. April 2019 das 10. Symposium »Licht und Gesundheit« statt. 2019 wird die traditionsreiche Veranstaltung zum ersten Mal von der BAuA gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin und der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) ausgerichtet. Tagungsinhalte sind Wirkungen des Lichts, d. h. optischer Strahlung im sichtbaren Spektralbereich, Wirkungen ultravioletter (UV) und infraroter (IR) Strahlung sowie ihre Anwendungen.

Präsentiert und diskutiert werden unter anderem neue Erkenntnisse zu den Wirkungen optischer Strahlung auf den menschlichen Organismus, zu Anwendungen im medizinischen Bereich, zu neuen Messverfahren sowie zu normativen Vorgaben und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Interessant ist das Symposium unter anderem für Photo- und Chronobiologen, Arbeitsmediziner, Lichttechniker, Ophthalmologen, Biophysiker, Lampen- und Leuchtenhersteller, Lichtplaner, Photodermatologen, Psychologen und Ergonomen. Das Programm und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

