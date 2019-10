Mit einem feierlichen Spatenstich in Gegenwart des Oberbürgermeisters Dr. Lutz Trümper hat EGLO am 11. September 2019 in Magdeburg mit dem Bau eines Hochregallagers begonnen. Bis Januar 2021 werden vollautomatisierte Lagerflächen für rund 66.000 Paletten entstehen. Weitere 10.000 Palettenplätze sind im Kommissionierbereich geplant. Zum Vergleich: Würde das gesamte Warenvolumen auf einem Fußballplatz gelagert, wäre dieser bis zu einer Höhe von ca. 9 m gefüllt. Als zentrales Verteillager für Deutschland, Nord- und Osteuropa geplant, hat der Bau eine Höhe von 40 m, ist 136 m lang und 68 m breit. Er ist für einen Warendurchsatz von 100.000 m³ jährlich konzipiert. Dies entspricht ungefähr 10 Mio. Leuchten.

Der Spezialist Kardex Mlog liefert für das Hochregallager unter anderem neun Regalbediengeräte des Typs »MSingle B-38/800-ZT« mit Gangausrüstung und Automatiksteuerung. Zum Lieferumfang gehören ferner die komplette Förderanlage mit 117 Antrieben, die Anlagenvisualisierung sowie Brandschutz- und Schnelllauftore. »Auch dank der hohen Dynamik der MSingle-Regalbediengeräte wird es uns möglich sein, den Lagerdurchlauf vom Bestelleingang bis zum Warenversand auf nur wenige Stunden zu reduzieren«, erklärt René Tiefenbacher, CEO der EGLO Gruppe. Damit solle vor allem den Anforderungen des E-Commerce Rechnung getragen werden.

www.eglo.com | www.kardex.com/de