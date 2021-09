Gegründet wurde die Trilux Akademie 2011 mit dem Ziel, das komplexe Lichtwissen mit einem hochwertigen und praxisorientierten Kurs- und Seminarangebot in den Markt zu tragen und dort dauerhaft zu verankern. Heute ist die Weiterbildungseinrichtung mit über 160 Veranstaltungen pro Jahr und über 165.000 Teilnehmenden seit der Gründung eine der größten europäischen Lehrplattformen rund um Licht und Beleuchtung. Zum runden Geburtstag richtete das Unternehmen eine Jubiläumswoche mit einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung und einem informativen Programm für Mitarbeiter, Kunden und Journalisten aus – und eröffnete passenderweise den zehnten Akademie-Standort.

Die 2011 gegründete TRILUX Akademie in Arnsberg ist mit über 160 externen Lernangeboten pro Jahr eine der größten Weiterbildungseinrichtungen für Licht in Europa. (Foto: TRILUX)

Mit den Kursen und Seminaren der Trilux Akademie können Teilnehmende ihr Lichtwissen zielgerichtet auf den neuesten Stand bringen. Seit der Gründung 2011 haben insgesamt rund 165.000 Personen die Fortbildungsangebote an der Trilux Akademie genutzt. Zu den größten Stärken der Veranstaltungen zählen dabei der hohe Praxisbezug und die exzellente Qualifikation der Referenten.

»Bereits seit 1949 bietet Trilux Mitarbeitern und Kunden gezielt Weiterbildungsangebote an, seit 1987 sogar mit einem eigenen Hörsaal«, fasst Heiner Hans, Leiter der Trilux Akademie die (Vor-)Geschichte zusammen. »Um uns voll und ganz auf die Wissensvermittlung konzentrieren zu können, haben wir 2011 mit der Gründung der Trilux Akademie den nächsten logischen Schritt hin zu einer institutionalisierten Weiterbildungseinrichtung gewagt«, so Hans. Mit durchschlagendem Erfolg.

Eröffnung des zehnten Standortes im Jubiläumsjahr

Seit 2015 ist die Trilux Akademie auf internationalem Expansionskurs – und hat sukzessive neue Niederlassungen gegründet, etwa in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Jubiläumsjahr wird die Trilux Akademie nun drei weitere Standorte eröffnen und ist dann mit insgesamt zehn Niederlassungen international vertreten.

Die drei neuen Akademien befinden sich am Stammsitz der Retail-Tochter Oktalite in Köln sowie als digitale Dependancen in Polen und in Spanien – und nehmen ihren Betrieb im Laufe des Jahres auf. Sie werden von einem lokalen Ansprechpartner vor Ort geleitet und bieten ausgewählte digitale Seminarinhalte in der jeweiligen Landessprache an.

10 Jahre TRILUX Akademie – mit einem Festakt feierte die renommierte Weiterbildungseinrichtung ihr rundes Jubiläum. Auf der Bühne: Heiner Hans, Leiter der TRILUX Akademie. (Foto: TRILUX)

Eröffnungsveranstaltung und Jubiläumswoche

Am 6. September 2021 feierte die Weiterbildungseinrichtung ihre Gründung mit einer Veranstaltung am Hauptsitz in Arnsberg. Bei einem bunten Programm mit Gästen stand die Faszination Licht im Fokus, unter anderem mit einer Keynote der Zukunftsforscherin Birgit Gebhardt zum Thema »Smarte Arbeitswelt der Zukunft«.