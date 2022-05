Der globale Lichtplayer und der Champions-League-Teilnehmer kooperieren bei der Umrüstung auf ökologische LED-Technik und starten eine breite Nachhaltigkeitsinitiative für die gesamte »Bayer 04-Familie« mit Fans, Jugend, Frauen und allen Mitarbeitenden.

Von links nach rechts: Fernando Carro de Prada, Vorsitzender der Geschäftsführung, Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH / Dr. Oliver Vogler, Managing Director Europe West, LEDVANCE / Erol Kirilmaz, Chief Sales and Marketing Officer, LEDVANCE / Rudi Völler, Geschäftsführer Sport, Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (Bild: LEDVANCE)

Unter anderem mit einer umfassenden LEDifizierung der Sportstättenbeleuchtung unterstützt LEDVANCE das Engagement des Traditionsclubs Bayer 04 Leverkusen in Sachen ökologischer, sozialer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Im Rahmen der zweijährigen Partnerschaft erfolgt die Umrüstung auf LED-Technik, um neben der hundertprozentigen Ökostrom-Nutzung auch auf maximale Energieeinsparung zu setzen – die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits. Davon soll jeder profitieren: die Jugend- und Frauen-Mannschaften, die Mitarbeitenden, die Profis und die Fans.

»Bayer 04 setzt sich schon lange mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen auseinander, speziell in Bezug auf ein nachhaltiges Stadion- und Spieltag-Management sind wir sehr aktiv. Mit LEDVANCE haben wir nun einen Partner an der Seite, der uns auf diesem Weg mit seiner Expertise und seinen Produkten perfekt unterstützen kann«, so Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen.

Der Werksklub ist in den vergangenen Jahren unter anderem auf einen Hybridrasen umgestiegen, hat Mehrwegbecher eingeführt und E-Ladesäulen errichtet. »Wir freuen uns, mit LEDVANCE einen renommierten Experten aus der Lichtbranche gewonnen zu haben, der die zukunftssichere Umrüstung unserer Infrastruktur zuverlässig umsetzt.«

Eines der ersten Projekte kommt den Bundesliga-Frauen zugute: Die Beleuchtungsstärke des Flutlichts im Ulrich-Haberland-Stadion wird von 500 lx auf 800 lx erhöht, um die Level D-Richtlinien der UEFA zu erfüllen. Bei der Modernisierung des vereinseigenen Leistungszentrums Kurtekotten steht die Jugend im Fokus und von den Lösungen für eine verbesserte Licht- und Luftqualität profitieren die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Die Installation von Human Centric Lighting, einer innovativen biodynamischen Lichttechnik, im Kraftraum und den Kabinen erfolgt für die Profis. Mit der farbigen Inszenierung erfahren zudem der Spielertunnel sowie der Gang der VIP-Gäste auf die Tribüne eine emotionale Aufwertung.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine Informationskampagne für Fans und Medien: Mit der Zahl des Tages präsentiert LEDVANCE an Spieltagen Wissenswertes aus dem Bereich Nachhaltigkeit, um für das Thema zu sensibilisieren und zu nachhaltigem Handeln aufzurufen, auch über das Thema Licht hinaus.

»Für einen Traditionsverein wie Bayer 04 Leverkusen ein so spannendes und umfangreiches Nachhaltigkeitsprojekt umsetzen zu dürfen, erfüllt uns mit Stolz«, sagt Dr. Oliver Vogler, Managing Director bei LEDVANCE. »Gleichzeitig können wir die Kanäle und das breite Netzwerk von Bayer 04 nutzen, um eine hohe Aufmerksamkeit für unsere innovativen und nachhaltigen Beleuchtungslösungen zu generieren.«

