1.000 Seiten stark: Der neue Big White von SLV (Quelle: SLV)

SLV hat sein 1.000 Seiten starkes Standardwerk für Elektrofachbetriebe – den Big White – neu aufgelegt und zeigt darin sein komplettes Produktsortiment mit smarten Licht- und Planungs-Lösungen für Elektriker.

Der Big White’21 bietet mehr als 3.500 Artikel und über 100 Produktneuheiten. Damit decken Elektriker fast alle denkbaren Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich für Privatwohnungen, Büros, Einzelhändler und Gastronomie ab.

»Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu erarbeiten ist das, was SLV als Marke antreibt«, sagt Denis Grobotek, SLV Marketing-Verantwortlicher über die Innovationskraft seines Unternehmens. Im Mittelpunkt der Überlegungen und Entwicklungen stehen dabei die Kunden.

Trotz der großen Vielfalt sind die fast 1.000 Seiten übersichtlich gestaltet: Alle Leuchtenvarianten sind systematisch anhand der bewährten Farbskala aufgeführt. Planer und Macher können ihren Kunden anhand zahlreicher Beispiele so die Möglichkeiten der unterschiedlichen Systeme zeigen.

Online-Version mit praktischen Zusatzfunktionen

Neben der klassischen Papierform im Wunschformat A4 oder A5 bieten die Onlineausgabe des Standardwerks und die Website des Leuchtenherstellers viele Zusatzfunktionen. Der digitale Big White ist damit mehr als ein virtuelles Abbild des Hauptkatalogs. Das komplette Sortiment des Kataloges ist übersichtlich aufgeführt und mit weiterführenden technischen Daten angereichert. Spezifische Daten, Beschreibungen und die Verfügbarkeit können dort für jedes Produkt aktuell abgerufen werden.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit der Online-Lichtplanung mit den bereitgestellten Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCal by DIAL. Zur Unterstützung bei analogen Planungen stehen hilfreiche Planungsdateien und 3D-Daten der Produkte zur Verfügung.

Der Service hinter dem Big White

Neben den Produkten überzeugt die Marke SLV vor allem durch Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Qualität. Kunden können sich auf 98 Prozent Produktverfügbarkeit und eine Lieferung in Deutschland innerhalb von 24, in Europa innerhalb von 48 Stunden freuen. Die Produkte im Big White werden in Deutschland und Shanghai bis zur Serienreife gebracht und in unterschiedlichen, firmeneigenen Prüflaboren vor Markteinführung intensiv getestet. Und weil man sich bei SLV der Qualität seiner Produkte vollkommen sicher ist, gewährt das Unternehmen fünf Jahre Garantie auf das gesamte Sortiment.

Der Katalog ist zudem erstmals ausschließlich aus recyceltem Papier produziert und trägt damit ebenfalls einen Teil zur Nachhaltigkeits-Strategie des Unternehmens bei.