Am 11. und 12. November 2020 findet in Bad Soden am Taunus bei Frankfurt die 18. EW-Fachtagung »Straßen- und Außenbeleuchtung« statt.

Schwerpunkte sind die Modernisierung im Bestand, neue Konzepte für zukunftsgerechte Stadtbeleuchtung, Lichtmasten, Sensorik und Straßenbeleuchtung sowie eine Feldstudie aus der Schweiz zu Insekten und Lichtfarbe. Abgerundet wird das Programm mit aktuellen Informationen rund um Normen und Rechtsfragen.

Erwartet werden rund 120 Fachleute und 15 Hersteller aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung bietet Besuchern ein praxisorientiertes Konzept mit Ausstellung, Fachforen und Diskussionsmöglichkeiten.

Alternativ zu einer Teilnahme vor Ort bieten die Veranstalter auch einen Livestream an. Informationen und Anmeldung unter: li.rpv.media/1te

